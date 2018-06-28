Сборная Марокко пожаловалась в ФИФА на судейство и ВАР

Королевская марокканская футбольная федерация написала письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с жалобами на судейство в матчах чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба организации Федерации.
- Хотим выразить свое возмущение несправедливостью, с которой столкнулась наша сборная после серьезных судейских ошибок, повлекших наш вылет на ранней стадии мирового первенства, – говорится в письме к Инфантино.
Марокканцы остались недовольны действиями судей в матчах против Португалии (0:1) и Испании (2:2). По мнению африканской команды, в первой игре рефери допустил три ошибки, во второй – пять. Досталось и система ВАР, которая применялась на этом чемпионате мира впервые – марокканцы считают, что она работала на пользу соперникам.
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رسالة رئيس الجامعة لرئيس الفيفا بخصوص الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها المنتخب المغربي في كأس العالم pic.twitter.com/Gxxp2Hp57D– FRMF (@FRMFOFFICIEL) 28 июня 2018 г.
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