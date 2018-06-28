Сборная Марокко пожаловалась в ФИФА на судейство и ВАР

Королевская марокканская футбольная федерация написала письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с жалобами на судейство в матчах чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба организации Федерации.

- Хотим выразить свое возмущение несправедливостью, с которой столкнулась наша сборная после серьезных судейских ошибок, повлекших наш вылет на ранней стадии мирового первенства, – говорится в письме к Инфантино.

Марокканцы остались недовольны действиями судей в матчах против Португалии (0:1) и Испании (2:2). По мнению африканской команды, в первой игре рефери допустил три ошибки, во второй – пять. Досталось и система ВАР, которая применялась на этом чемпионате мира впервые – марокканцы считают, что она работала на пользу соперникам.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты