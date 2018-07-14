Сборная Хорватии тренируется без Перишича

Сборная Хорватии проводит тренировку в Лужниках перед завтрашним финальным матчем чемпионата мира против Франции. На поле работают все футболисты, за исключением Ивана Перишича.

Отметим, что после открытой части тренировки Перешич все-таки вышел на поле и начал бегать по кругу.

Полузащитник "Интера" после полуфинальной игры против Англии (2:1 дополнительное время) попал в московскую больницу для обследования коленного сустава. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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