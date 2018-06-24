Сборная Египта не вернется в Грозный и улетит в Каир из Волгограда

Сборная Египта покинет Россию во вторник, на следующий день после матча чемпионата мира против Саудовской Аравии в Волгограде, сообщает официальный сайт Египетской футбольной ассоциации.

Египтяне проведут матч с саудовцами в понедельник, игра начнется в 17.00 по московскому времени. На следующий день в 9.00 африканцы улетят в Каир. При этом они не будут заезжать в Грозный, где жили и тренировались во время чемпионата мира.

Напомним, Египет проиграл оба матча группового этапа, уступив Уругваю (0:1) и России (1:3) и потеряли шансы выйти в 1/8 турнира.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты