"Саутгейт - вон". На что намекает Линекер?

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оставил неоднозначный комментарий в Твиттере после поражения английской национальной команды от Бельгии в матче чемпионата мира за третье место (0:2). Он касается будущего главного тренера англичан Гарета Саутгейта.

- Саутгейт - вон, - написал Линекер.

Southgate out. – Gary Lineker (@GaryLineker) 14 июля 2018 г.

Кроме того, экс-форвард считает, что сборную Англии ожидает яркое будущее.

- Англия хорошо выступила на чемпионате мира. Это была волнующая поездка. Эту сборную ждет яркое будущее, - написал Линекер.

Well played England. It’s been an exhilarating ride. The future is wonderfully bright. 👏👏 – Gary Lineker (@GaryLineker) 14 июля 2018 г.

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