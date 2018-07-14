19:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Саутгейт - вон". На что намекает Линекер?


Бывший нападающий сборной Англии  Гари Линекер оставил неоднозначный комментарий в Твиттере после поражения английской национальной команды от Бельгии в матче чемпионата мира за третье место (0:2). Он касается будущего главного тренера англичан Гарета Саутгейта.

- Саутгейт - вон, - написал Линекер.

Кроме того, экс-форвард считает, что сборную Англии ожидает яркое будущее.

- Англия хорошо выступила на чемпионате мира. Это была волнующая поездка. Эту сборную ждет яркое будущее, - написал Линекер.

Бельгия - Англия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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