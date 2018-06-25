Саудовская Аравия - Египет: номинальные хозяева объявили стартовый состав

Сборная Саудовской Аравии объявила стартовый состав на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Египта. Ранее был назван стартовый состав египтян.



Состав Саудовской Аравии: Аль-Мосаилем, О. Хавсави, Аль-Бураик, Аль-Фарадж, Бахбри, Аль-Шахрани, Отаиф, Аль-Мокахви, Аль-Давсари, Аль-Муваллад, М. Хавсави.

Обе команды уже лишились шансов на выход в плей-офф турнира.



Саудовская Аравия – Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)