Самедов назвал причины поражения от Уругвая

Полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью "Известиям" заявил, что российская команда уступила Уругваю на чемпионате мира-2018 (0:3) из-за своих ошибок. Тем не менее, он уверен, что россияне могут играть с любой командой.

– Удаление Смольникова сильно сказалось на игре?

– Конечно, оно значительно поменяло всю ситуацию. Всегда тяжело играть в меньшинстве, особенно когда это приходится делать больше тайма. И особенно когда ты к этому моменту проигрываешь два мяча и нужно искать возможности в атаке, чтобы спасти матч. Я считаю, что в этих условиях мы сыграли, как смогли. Попытались навязать борьбу сопернику, не бросили играть. Но, видимо, это был не наш день.

– Ощущалось, что Уругвай – это совсем другой уровень соперника по сравнению с Саудовской Аравией и Египтом?

– Совершенно нет. Я после этого матча могу с уверенностью сказать, что мы можем играть абсолютно с любой командой. Просто Уругвай наказал нас за ошибки.

– То есть можно сказать, что этот матч в большей степени проиграла Россия, чем выиграл Уругвай?

– Они выиграли, заслужили эту победу. Уругвай заставил нас совершить эти ошибки. Честь и хвала им за это. Но этот матч показал, что нельзя так ошибаться в играх против команд такого уровня. Однако в плане самой игры эта встреча не стала для меня откровением по сравнению с тем, что было с Саудовской Аравией и Египтом. Просто не нужно допускать такие оплошности – Уругвай за это мастерски наказывает. Но если избежать таких ошибок, то против этой команды можно играть на победу, так же как и в первых двух матчах.

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