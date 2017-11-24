Самарскому фанату запретили посещать матчи ЧМ-2018 за экстремизм

В Самаре вынесли приговор футбольному фанату Евгению Гаврилову, сообщает volga.news. Его обвиняли в организации экстремистского сообщества и возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. С 2014 по 2016 год Гаврилов объединил вокруг себя 12 человек 18-30 лет. В 2017 году организация была внесена в список запрещенных.

Экспертиза показала, что в эмблеме организации была использована нацистская символика, а также содержались признаки принадлежности к нацисткой субкультуре под обобщенным названием "скинхеды".

Гаврилов в октябре 2016 года попал в колонию общего режима за нанесение тяжких увечий человеку. Он провел в заключении полгода и, по его словам, изменил мировоззрение и раскаялся в содеянном. В суде приняли во внимание раскаяние подсудимого, а также то, что у него на иждивении находится отец-пенсионер. Гособвинение запросило семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и запретом на посещение массовых мероприятий, в число которых входят и футбольные матчи.

Суд назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также длительным запретом на посещение массовых мероприятий, включая чемпионат мира-2018.