"Самара Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию

В пятницу в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи чемпионата мира, информирует пресс-служба Министерства спорта.
"Эта арена – самая крупная из всех, построенных к чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а его высота – 60 м, – сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Как известно, аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Это обстоятельство было учтено при проектировании стадиона, который похож внешне на космический корабль и расположен на самой высокой точке города".
Ближайший тестовый матч на арене "Самара" состоится 28 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги "Крылья Советов" и "Факел".
Во время чемпионата мира 2018 года на 45-тысячном стадионе в групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии, а также пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.
После завершения ЧМ-2018 "Самара Арена" станет домашним стадионом "Крыльев Советов".
- Крылья Советов См
- Сборная России (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Факел Вр
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Сенегала
Berkut-7
Уменьшенная копия Зенит арены) Стадион реально крутой наверно входит в тройку лучших стадионов страны теперь, если говорить про внутреннюю часть про трибуны ,да и внешне дизайн отличный , но нету технологичности в виде медиаэкранов всяких, но такие экраны скорее понты , чем реальная необходимость для стадиона, тот же Краснодар правильно сделал, что медиаэкран внутрь стадиона спрятал, а не наружу, что и делает Краснодар несмотря на маленькую вместимость , но очень футуристичным стадионом и особенным в мире,а не только в России.
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