"Самара Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию

В пятницу в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи чемпионата мира, информирует пресс-служба Министерства спорта.

"Эта арена – самая крупная из всех, построенных к чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а его высота – 60 м, – сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Как известно, аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Это обстоятельство было учтено при проектировании стадиона, который похож внешне на космический корабль и расположен на самой высокой точке города".

Ближайший тестовый матч на арене "Самара" состоится 28 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги "Крылья Советов" и "Факел".

Во время чемпионата мира 2018 года на 45-тысячном стадионе в групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии, а также пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.

После завершения ЧМ-2018 "Самара Арена" станет домашним стадионом "Крыльев Советов".