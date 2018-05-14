Салах - в расширенном составе сборной Египта на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Египта определился с расширенным составом команды на чемпионат мира-2018. В предварительную заявку, которая опубликована в офицаильном сайте Египетской футбольной ассоциации, вошли 29 игроков.

Расширенный состав сборной Египта выглядит следующим образом:

вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Мохамед Эль-Шенави, Шериф Экрами (оба – "Аль-Ахли"), Мохамед Авад ("Исмаили");

защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все – "Аль-Ахли"), Махмуд Хамди ("Замалек"), Мохаммед Абдель-Шафи ("Аль-Фатх", Саудовская Авария), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – "Вест Бромвич", Англия), Ахмед Аль-Мухаммади ("Астон Вилла", Англия), Карим Хафез ("Ланс", Франция), Омар Габер ("Лос-Анджелес", США), Амро Тарек ("Орландо Сити", США);

полузащитники: Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба – "Замалек"), Шикабала ("Аль-Раед", Саудовская Аравия), Сэм Морси ("Уиган", Англия), Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал", Англия), Кахраба ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Рамадан Собхи ("Стоук Сити", Англия), Махмуд Трезеге Хассан ("Касымпаша", Турция), Амир Варда ("Атромитос", Греция);

нападающие: Марван Мохсен ("Аль-Ахли"), Ахмед Гомаа ("Аль-Масри"), Ахмед Хассан Кока ("Брага", Португалия), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия), Абдаллах Саид ("КуПС", Финляндия).

Напомним, матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта в группе A встретится с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).