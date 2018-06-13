Руслан Нигматуллин: "Сборная Аргентины — это команда, в которой играют друзья Месси"

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что сборная Аргентины не завоюет титул чемпиона мира. Первенство планеты пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

– Сборная Аргентины – это команда, в которой играют друзья Месси, – цитируют "Известия" Нигматуллина. – Лео очень сильный игрок, и это большое подспорье – иметь футболиста такого уровня в своем составе. Но не все моменты с его участием выглядят логично. Не думаю, что аргентинцы смогут в этот раз взять Кубок мира.

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