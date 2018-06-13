Руслан Нигматуллин: "Неймар тянет одеяло на себя, команда тоже пытается сыграть через него, и в итоге это не всегда приносит пользу"

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что у сборной Бразилии есть шансы на победу на чемпионате мира. При этом специалист считает, что Неймар слишком часто берет игру на себя.

– У Бразилии есть определенная зависимость от Неймара, – цитируют "Известия" Нигматуллина. – Он тянет одеяло на себя, команда тоже пытается сыграть через него, и в итоге это не всегда приносит пользу. Но у бразильцев настолько звездная сборная, что и с Неймаром, и без него они будут претендовать на самые высокие места.

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