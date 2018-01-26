Ростуризм ожидает 1,5 миллиона иностранных туристов на ЧМ-2018

В пресс-службе Ростуризма поделились с "СЭ" прогнозами насчет того, сколько иностранных туристов ожидается в России в период проведения чемпионата мира-2018. По их оценке, зрители потратят во время турнира до 2 миллиардов долларов.

"Прогнозируется, что на чемпионат мира по футболу приедут порядка 1,5 миллиона туристов и болельщиков из-за рубежа. Можно предполагать, что они привезут в Россию порядка 1,5 – 2 миллиардов долларов. Причем эти деньги обеспечат синергетический эффект для нашей экономики, поскольку придадут дополнительный стимул 53 отраслям народного хозяйства, участвующим в создании турпродукта", – сказали в пресс-службе.