Роналду, Неймар и Месси - в сборной мира по версии Инстаграм

Инстаграм представил свою версию сборной лучших игроков мира. Команда составлена по количеству подписчиков на страницы игроков. Все футболисты выступают на чемпионате мира-2018.

В воротах этой команды - голкипер сборной Германии Мануэль Нойер (9,2 миллиона подписчиков). В защите - Марселу (Бразилия, 25,1), Жерар Пике (Испания, 16,2) и Бернарду Силва (Португалия, 12,8).

В полузащите сборной - Андрес Иньеста (Испнаия, 22,9), Тони Кроос (Германия, 17,0), Месут Езил (Германия, 16,3) и Иско Аларкон (Испания, 14,0).

Нападение составили Криштиану Роналду (Португалия, 126,7), Неймар (Бразилия, 93,5) и Лионель Месси (Аргентина, 91,8).