Роналду, Неймар и Месси - в сборной мира по версии Инстаграм

Инстаграм представил свою версию сборной лучших игроков мира. Команда составлена по количеству подписчиков на страницы игроков. Все футболисты выступают на чемпионате мира-2018.
В воротах этой команды - голкипер сборной Германии Мануэль Нойер (9,2 миллиона подписчиков). В защите - Марселу (Бразилия, 25,1), Жерар Пике (Испания, 16,2) и Бернарду Силва (Португалия, 12,8).
В полузащите сборной - Андрес Иньеста (Испнаия, 22,9), Тони Кроос (Германия, 17,0), Месут Езил (Германия, 16,3) и Иско Аларкон (Испания, 14,0).
Нападение составили Криштиану Роналду (Португалия, 126,7), Неймар (Бразилия, 93,5) и Лионель Месси (Аргентина, 91,8).
Here are the FIFA #WorldCup players with the most @instagram followers in the world! 🌎 pic.twitter.com/WJiIhFSJv7– Instagram (@instagram) 14 июня 2018 г.
- Неймар Сантос
- Месут Езил
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Жерар Пике
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Мануэль Нойер
- Марселу Виейра
- Иско Аларкон
- Бернарду Силва