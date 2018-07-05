Роберто Мартинес: "Бразилия знает путь к трофею. Бельгия никогда не выигрывала"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от встречи с Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2018. По его словам, соперник знает путь к трофею.

– Появились слухи, что вы можете возглавить сборную Испании?

– Я понимаю ваш вопрос. Это ваша работа. Но меня сейчас волнует завтрашняя игра. Сыграть на чемпионате мира против Бразилии – это мечта.

– Все говорят про сборную Бразилии, но ведь у Бельгии состав не слабее. Вы просто боитесь примерить на себя роль фаворита?

– Мы никогда не выигрывали чемпионат мира – вот разница. Бразилия знает путь к трофею, футболисты знают, что их предшественники уже делали это. У них другой менталитет.

– Вы не слишком принижаете себя?

– Нет, мы объективно смотрим на ситуацию. Мы знаем свое место – мы в рейтинге на третьем месте, а не на втором. И завтра будет очень важный матч. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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