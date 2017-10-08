Роберт Просинечки: "Сборная Азербайджана постарается, чтобы Германии было трудно"

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки заявил, что его подопечные постараются создать проблемы Германии в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Для обеих команд игра не имеет турнирного значения - немцы уже вышли в финальную стадию, а азербайджанцы потеряли теоретические шансы на попадание в Россию.

- Много говорить не хочу. Германия – одна из лучших команд мира. Постараемся показать себя с положительной стороны, чтобы сопернику завтра было трудно, - цитирует Azerisport Просинечки. - Они, естественно, фавориты во всех матчах, и завтрашний не исключение. У нас была трудная игра с Чехией. В составе есть травмированные. Завтра в течение дня определюсь, кто будет играть. Сделаем все, чтобы после игры чувствовали себя хорошо.

- Что на данный момент известно по составу?

- Будь матч сегодня, то знал бы, кого выпущу. Но игра завтра и пока сказать не могу. У кого-то легкая травма. Проверю сегодня.

- Наставник немецкой сборной Йоахим Лев заявил, что не верит в крупную победу своей команды?

- Все может быть. Если вспомним бакинский матч, то там немцам было трудно. Выйдем с уважением к сопернику, но команда не боится. Норвегия может тоже не верила в крупное поражение, но шесть мячей пропустила. Надеюсь, они не смогут так легко играть.

Матч Германия - Азербайджан состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.