Рикардо Гарека: "Франция - претендент на победу в чемпионате мира"

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека отметил, что его команда не боится Франции перед встречей во втором туре группового турнира ЧМ-2018. По его словам, французы относятся к числу фаворитов всего турнира.

– Перу будет играть в свой привычный футбол, – цитирует A Bola Гареку. – Мы работаем над этим три с половиной года. Команда показывает хорошую самоотдачу в каждом матче. Мы разрабатываем разные стратегии, но идея у нас одна: победить при любом сценарии. Мы уважаем Францию, которая является претендентом на победу в группе и в чемпионате в целом. Но наша команда привыкла к таким встречам.

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