09:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Радость Весниной на матче Россия - Саудовская Аравия. Видео


Российская теннисистка Елена Веснина побывала на первом матче чемпионата мира-2018 Россия - Саудовская Аравия (5:0). Спортсменка в своем Твиттере выложила видео с трибуны "Лужников", на котром она вместе с другими болельщиками радуется успеху национальной команды.

- 5-0. Россия, молодцы. Спасибо за эту победу ребята, - подписала Веснина видео.

Во втором матче на ЧМ-2018 российская команда сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

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