Радость Весниной на матче Россия - Саудовская Аравия. Видео

Российская теннисистка Елена Веснина побывала на первом матче чемпионата мира-2018 Россия - Саудовская Аравия (5:0). Спортсменка в своем Твиттере выложила видео с трибуны "Лужников", на котром она вместе с другими болельщиками радуется успеху национальной команды.
- 5-0. Россия, молодцы. Спасибо за эту победу ребята, - подписала Веснина видео.
Во втором матче на ЧМ-2018 российская команда сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.
Чемпионат мира по футболу-2018: Все о сборной России
5-0 Россия 🙌⚽️🇷🇺 #молодцы Спасибо за эту победу ребята!💪 #WorldCupRussia2018 #RUSKSA #FifaWorldCup2018 pic.twitter.com/jwL5OJ4SAZ– Elena Vesnina (@EVesnina001) 14 июня 2018 г.