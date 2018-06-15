Радость Весниной на матче Россия - Саудовская Аравия. Видео

Российская теннисистка Елена Веснина побывала на первом матче чемпионата мира-2018 Россия - Саудовская Аравия (5:0). Спортсменка в своем Твиттере выложила видео с трибуны "Лужников", на котром она вместе с другими болельщиками радуется успеху национальной команды.

- 5-0. Россия, молодцы. Спасибо за эту победу ребята, - подписала Веснина видео.

Во втором матче на ЧМ-2018 российская команда сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по футболу-2018: Все о сборной России