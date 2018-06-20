Путин уверен, что возможный матч сборных России и Португалии лишь сблизит страны

Президент России Владимир Путин доволен тем, как проходит чемпионат мира по футболу и благодарен всем болельщикам. Глава российского государства уверен, что какие бы ни были спортивные итоги, они не должны наносить ущерба межгосударственным отношениям. Об этом он сказал на встрече с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

- Мы, конечно, следим, прежде всего, и болеем за нашу сборную, это естественно, - цитирует ТАСС Путина. - Но как организаторы этого турнира, первенства мира, мы создаем равные условия для всех сборных, которых считаем нашими гостями.

Конечно, горечь поражения – а это неизбежно на таких чемпионатах – присутствует в случае выигрыша той или иной команды, но это не нарушает общую атмосферу праздника.

- Есть небольшая проблемка, которая может случиться, если нам придется играть друг против друга, потому что, насколько я понимаю, Россия уже гарантировала себе выход из группы, а Португалия делает все, чтобы тоже на первом месте выйти из группы, - сказал де Соуза. - Если так случиться, мы неизбежно встретимся друг с другом, и даже самая лучшая дружба в мире тут не устоит.

- Никакого ущерба нашим отношениям нанесено не будет как бы ни закончились эти соревнования, - заверил Путин. - Наоборот, спорт сближает страны, народы.