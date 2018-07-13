Путин проведет ряд встреч в заключительные дни ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 июля, и воскресенье, 15 июля, планирует провести ряд встреч с иностранными руководителями, которые прилетят в Россию на матч за 3-е место и финал чемпионата мира-2018. При этом, список гостей пока не называется.

– Контакты не только в воскресенье, но и в субботу, их очень много – на протяжении двух суток, – цитирует ТАСС пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

15 июля в Москве на стадионе "Лужники" пройдет финал чемпионата мира между сборными Хорватии и Франции. Путин планирует посетить эту игру.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

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