Путин пригласил сборную и Черчесова обсудить итоги ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

Он пригласил игроков и их тренера Станислава Черчесова на обсуждение итогов ЧМ-2018. Сообщается, что в субботу Путин и Черчесов дважды разговаривали: до и после встречи.

– Путин позвонил Черчесову в субботу до матча и пожелал успехов в игре, – приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. – По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии.

Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия турнира в России.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018