Путин назвал фаворита чемпионата мира-2018

Президент России Владимир Путин считает сборную Испании одним из фаворитов чемпионата мира-2018, утверждает EFE. Также он надеется, что предстоящий турнир станет настоящим праздником.

– Мы хотим, чтобы этот чемпионат мира стал праздником для всего мира, и я думаю, что мы это сделаем, – отметил Путин.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

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