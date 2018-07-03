Президент Шведского футбольного союза: "Мы счастливы, что вышли в 1/4 финала чемпионата мира"

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон заявил, что доволен выходом сборной Швеции в четвертьфинал чемпионата мира, а также отметил хорошую игру команды в матче 1/8 финала против Швейцарии (1:0).

- Мы счастливы, что вышли в 1/4 финала чемпионата мира, и я считаю, что мы показали хороший футбол, - цитирует ТАСС Нильссона. - Теперь с нетерпением ждем четвертьфинального матча в Самаре, и сегодня мы узнаем нашего соперника. Сейчас мы радуемся нашей победе, а завтра сосредоточимся на сопернике по 1/4 финала.

Отметим, что соперник шведов по 1/4 финала определится сегодня в Москве в матче между командами Колумбии и Англии. "СЭ" проведет текстовую трансляцию, встреча начнется в 21.00 по московскому времени.