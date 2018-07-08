Президент Хорватии вместе со сборной отметила выход в полуфинал ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поздравила сборную своей страны с выходом в полуфинал чемпионата мира, навестив ее в раздевалке. В 1/4 финала "шашечные" обыграли Россию (2:2, 3:4 – по пенальти).
Фотографию из раздевалки с главой государства, которая следила за матчем на трибуне стадиона "Фишт" в Сочи в футболке сборной, опубликовал полузащитник Матео Ковачич.
Znali smo da možemo!!!! POLUFINALEEEEEE!!!!💪💪🇭🇷🇭🇷 #WorldCupRussia2018 #Croatia #semifinals #BudiPonosan #Vatreni #family pic.twitter.com/4TI6cvc2FJ– Mateo Kovačić (@Mateo_Kova23) 7 июля 2018 г.
Чемпионы наших сердец // Спасибо, парни. Вы – лучшие //
Станислав Черчесов: "Мы заставили страну влюбиться в сборную"
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь