Президент Хорватии вместе со сборной отметила выход в полуфинал ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поздравила сборную своей страны с выходом в полуфинал чемпионата мира, навестив ее в раздевалке. В 1/4 финала "шашечные" обыграли Россию (2:2, 3:4 – по пенальти).

Фотографию из раздевалки с главой государства, которая следила за матчем на трибуне стадиона "Фишт" в Сочи в футболке сборной, опубликовал полузащитник Матео Ковачич.

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