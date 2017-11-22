Постекоглу ушел из сборной Австралии после выхода на чемпионат мира-2018

Сборная Австралии в своем официальном Твиттере объявила об уходе главного тренера команды Ангелоса Постекоглу. Напомним, что 52-летний специалист вывел национальную команду на чемпионат мира-2018 в России.

- Это было очень тяжелое решение для меня, - сказал Постекоглу. - Для меня было честью тренировать эту команду, вывести ее на чемпионат мира в 2014 году, а теперь попасть на чемпионат в Россию. Я говорил, что мы сделаем это, и у нас получилось. Я многое вложил в австралийский футбол, но с тяжелым сердцем должен закончить это путешествие.