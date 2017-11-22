Постекоглу ушел из сборной Австралии после выхода на чемпионат мира-2018

Сборная Австралии в своем официальном Твиттере объявила об уходе главного тренера команды Ангелоса Постекоглу. Напомним, что 52-летний специалист вывел национальную команду на чемпионат мира-2018 в России.
- Это было очень тяжелое решение для меня, - сказал Постекоглу. - Для меня было честью тренировать эту команду, вывести ее на чемпионат мира в 2014 году, а теперь попасть на чемпионат в Россию. Я говорил, что мы сделаем это, и у нас получилось. Я многое вложил в австралийский футбол, но с тяжелым сердцем должен закончить это путешествие.
Генри Морган
Жаль. Может здоровье подвело? С другой стороны, сборная Австралии вползла в свой собственный кризис. Два с половиной года назад этой команде на футбольном поле удавалось гораздо больше. Но, этим летом, стало отчётливо видно, что Австралия упёрлась в потолок собственных возможностей. ИМХО, финиш отборочного турнира в Азии полностью подтвердил нынешнее кризисное состояние сборной Австралии, которое все увидели на Кубке Конфедераций-2017. В результате, Австралии пришлось преодолевать два этапа стыковых матчей: первый - с Сирией, второй - с Гондурасом. Оба противостояния оказались для Австралии достаточно тяжёлыми. Тем не менее, Чемпион Азии -2015 вышел в финальную часть World Cup-2018. Постекоглу - здоровья! А Австралии - удачи и хорошего выступления на российских футбольных полях в 2018-ом!
02:40
andresomov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
01:58