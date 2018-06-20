Португалия - Марокко: Роналду вошел в топ-20 по матчам за сборную

Игра группового турнира чемпионата мира-2018 против Марокко (1:0) стала для капитана сборной Португалии Криштиану Роналду 152-й в составе национальной команды. По этому показателю форвард вошел в топ-20 игроков в истории футбола, сравнявшись с японцем Ясухито Эндо. В игре Роналду забил единственный гол и вышел на первое место среди европейских бомбардиров сборных в истории, обойдя Ференца Пушкаша (85 мячей против 84).

Роналду - рекордсмен по матчам за сборную Португалии. Еще один участник игры Жоау Моутинью провел 112-ю встречу, обойдя, в частности, украинца Андрея Шевченко, и сравнявшись с советским футболистом Олегом Блохиным.

Рекорд по играм за сборную по-прежнему принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184 матча).

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