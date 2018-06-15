Португалия - Испания: Мануэл Фернандеш - в запасе чемпионов Европы

Стал известен стартовый состав сборной Португалии на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Испании. Хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш остался в запасе действующих чемпионов Европы.

"Старт" португальцев выглядит следующим образом: Руй Патрисиу - Седрик, Пепе, Фонти, Геррейру - Виллиам Карвалью, Жоау Моутинью, Бруну Фернандеш - Бернарду Силва, Гонсало Гуэдеш, Криштиану Роналду.

Португалия - Испания: чемпионат мира по футболу, 15 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия - начало в 21.00 (время московское)