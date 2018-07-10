Полиция Лондона в преддверии полуфинала ЧМ-2018 попросила фанатов не нарушать закон

Полиция Лондона обратилась к футбольным болельщикам с просьбой не нарушать закон в независимости от результатов сборной Англии на ЧМ-2018, сообщает The Guardian.

Такое заявление лондонские сила правопорядка сделали из-за погромов, которые устроили фанаты после победы англичан в матче 1/4 финала чемпионата мира против Швеции (2:0). Болельщики прыгали на машинах, нападали на магазины и людей, а также мешали бригадам скорой помощи.

- Мы хотим, чтобы люди праздновали и наслаждались, но не за счет законопослушных поклонников футбола и ресурсов экстренных служб, - заявил руководитель Совета начальников национальной полиции по футбольным вопросам Марк Робертс. - Нет абсолютно никакого оправдания такому типу бессмысленного поведения. Ресурсы аварийных служб уже на пределе.

Напомним, в полуфинале турнира англичане сыграют с Хорватией (11 июля, Москва, "Лужники").

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)