Подходы в отель сборной Хорватии перекрыты

В Москве перекрыт доступ в гостиницу, куда ожидается приезд сборной Хорватии. Сотрудники службы безопасности вместе с ОМОН не допускают представителей СМИ на территорию отеля, где хорватская команда будет базироваться перед полуфиналом с Англией, который пройдет 11 июля в "Лужниках". О причинах закрытого режима проживания команды, одолевшей накануне сборную России в четвертьфинале (2:2 по пенальти 3:4), представители служб правопорядка порекомендовали обратиться в ГУВД и ФИФА. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское) //

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