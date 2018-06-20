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Почему Слуцкий прекратил комментировать на Первом. Все просто, никаких заговоров

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Леонид Слуцкий прекратил комментировать на Первом Канале из-за занятости по основному месту работы.

Контракт тренера с Первым каналом изначально был рассчитан до 20 июня, 21-го июня он улетает в голландский "Витесс", 22-23-го у команды уже будут тесты, а 24-го июня начнется полноценный сбор в новом клубе. Слуцкий поблагодарил Первый канал за совместную работу, за возможность освещения чемпионата мира. (Сергей ЕГОРОВ)

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале // 
Слуцкий 22 июня ответит на вопросы болельщиков "Витесса" // 
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