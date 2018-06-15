Первый тренер Газинского: "Юрий не шаблонный и может сыграть неожиданно, что ценится в футболе"

Первый тренер полузащитника сборной России Юрия Газинского Тагир Галиев рассказал, благодаря чему игрок добился успеха в футболе. Накануне футболист забил первый мяч команды в матче ЧМ-2018 со сборной Саудовской Аравии (5:0).

- Юру в шесть привела ко мне в секцию его мама Антонина Юрьевна, я тогда тренировал восьмилеток, но мама настояла, чтобы он тренировался у меня. Физических нагрузок больших в этом возрасте не было, дети больше занимались отработкой технических моментов, творческого подхода к процессу. В этом Юра оказался силен, и разницы в возрасте между ним и старшими товарищами с первых его шагов в футболе не ощущалось, - цитирует тренера "Р-Спорт". - Футбол – это достаточно сложный вид спорта, хотя кажется простым. Надо понимать процесс, уметь что-то придумывать, созидать. С этим у Юры все было в порядке. Он не шаблонный, мог сыграть неожиданно, а это ценится в футболе.

19 июля сборная России в Санкт-Петербурге сыграет свой следующий матч на турнире против сборной Египта.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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