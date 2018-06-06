Пеле выступит в МГУ

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле выступит 11 июня в Московском государственном университете (МГУ) имени М. В. Ломоносова, об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

- 11 июня в МГУ приезжает Пеле, и мы предлагаем всем посмотреть эту встречу с Пеле и другими легендами мирового футбола из Московского университета по онлайн-ресурсам, - цитирует ТАСС Садовничего.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия в московских "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

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