Паулу Фонсека: "Верю в победу Украины в матче с Хорватией"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека уверен в том, что сборная Украины сможет одержать победу над Хорватией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. По его словам, украинцы смогут добиться результата, благодаря которому попадут на мировое первенство.

– Я верю в победу сборной Украины в матче против Хорватии. Убежден, что команда Шевченко сможет добыть нужный результат, – приводит "Футбол 1" слова Фонсеки. – Этому будет содействовать поддержка болельщиков на стадионе. Лично смогу посетить матч и буду болеть за Украину. Надеюсь, что сборной Украины удастся попасть на чемпионат мира.

Матч Украина – Хорватия состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.