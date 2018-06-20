Пауло Дибала: "Мы всегда будем на стороне Месси"

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала отметил, что команда полностью поддерживает Лионеля Месси после матча группового турнира ЧМ-2018 с Исландией. Встреча завершилась со счетом 1:1, а Месси не смог реализовать пенальти.

– Мы все – с Месси, – цитирует A Bola Дибалу. – Он знает, что может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку больше, чем когда-либо. Мы здесь, чтобы помогать ему во всем. Это никогда не изменится.

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