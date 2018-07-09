Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сборную России и Черчесова с успешным выступлением на ЧМ-2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сборную России и ее тренера Станислава Черчесова с успешным выступлением на чемпионате мира 2018 года. По его словам, победы сборной содействуют единению российского общества и формированию чувства солидарности у граждан.

"Уважаемый Станислав Саламович! Примите сердечные поздравления с выдающимся результатом российской команды на чемпионате мира по футболу 2018 года, – говорится в поздравлении патриарха, которое опубликовано в понедельник на сайте Русской православной церкви. - Достигнутые успехи стали убедительным свидетельством высокого профессионализма тренера и спортсменов, целеустремленности игроков, командного духа, а также воли к победе.

Яркая игра футболистов и искренние сопереживания наших соотечественников содействовали единению российского общества, формированию чувства солидарности у наших сограждан. Прошу передать слова поздравления всем членам возглавляемой вами команды вместе с пожеланиями крепости сил, бодрости духа и новых свершений на спортивном поприще".

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