Пассажиров поезда до Волгограда не выпустят на перрон в течение 23 часов

Болельщикам не дают возможность покинуть поезд по ходу всего следования из Москвы до Волгограда в течение 23 часов, передает корреспондент "СЭ" Евгений Белоусов. Все 18 остановок в пути считаются техническими, и проводники вместе со службой сопровождения не выпускают пассажиров из поезда. Для выхода на перрон корреспонденту "СЭ" потребовалось разрешение начальника состава. В дополнительном поезде из Москвы в Волгоград на матч Тунис - Англия следуют африканские, английские и российские болельщики. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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