Овечкин уверен, что Россия может победить Хорватию в четвертьфинале чемпионата мира

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который прибыл в фан-зону чемпионата мира с Кубком Стэнли, рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча Россия - Хорватия.
- Не удивился тому, как выступает сборная России на домашнем чемпионате мира. Уверен, что сегодня нам по силам победить хорватов. До финала осталось совсем немного, надо биться - ребята это понимают. Я сам был на матче с Испанией и очень переживал за команду. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/