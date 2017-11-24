Отменена реконструкция двух площадок к ЧМ-2018 в Москве и Казани

Реконструкция двух тренировочных площадок к чемпионату мира-2018​ в Москве и Казани не будет проводиться, сообщает официальный портал правовой информации. Отказаться решено от реконструкции площадки на Центральном стадионе в Казани и учебно-тренировочной базы "Сокол" в Москве. Поправки внесены в Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 FIFA 2018 года".

Всего к ЧМ-2018 планируется обустройство 64 тренировочных баз. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.