Отчисленный вратарь "Карпат": "Прошу извинения за свой поступок. Я не хотел прославлять российский футбол"

Отчисленный за поддержку сборной России вратарь "Карпат" Михаил Готра прокомментировал ситуацию. Он отметил, что восхищался игрой Станислава Черчесова, в связи с чем и выставил в Инстаграм свою фотографию с "усами надежды".

- Всю свою сознательную жизнь я отдал спорту, а именно любимой игре – футболу, которым наполнена каждая клетка моего тела. Я был далек от политики и гражданской жизни, однако последние события раскрыли мне всю суть грязной...Я и не думал, что мой эмоциональный поступок станет топ-новостью, которая всколыхнет не только наше государство, а и ближнее зарубежье. Поэтому трезво оценивая свой поступок, я начинаю все осмысливать иначе, - цитирует футболиста Tribuna.com со ссылкой на его закрытый аккаунт в Инстаграме. - Я был, есть и буду искренним украинцем.

Я был и остаюсь преданным украинскому футболу и его традициям, которые начаты украинской школой футбола в далеком Советском Союзе. Так получилось, что я, как многие среди многих знаменитых голкиперов прошлого, восхищался игрой звезды советского футбола Черчесова. И наблюдая за игрой сборной России, которая выбил прогнозированного лидера Испанию, я был в восторге от Черчесова как тренера. Своими действиями хотел показать, что простой голкипер стал в эти дни надеждой всех россиян. Я не имел намерения прославлять российский футбол, хотя на данном этапе в восторге от фортуны российских футболистов, которых называли аутсайдерами, которые показывают на ЧМ-2018 непрогнозированно хорошие результаты.

По поводу реакции "Карпат" и их болельщиков. Сейчас я действительно осмыслил свой поступок и понял, что для болельщиков он неприемлем. Я понимаю и принимаю весь тот шквал негодования, которых исходит от них. Действительно, все болельщики являются преданными патриотами своего государства и украинского футбола и в этом я в восторге от них. Именно перед болельщиками хочу извиниться за свой эмоциональный поступок, поскольку каждый болельщик должен быть эмоциональным и принимать решения на эмоциях, потому что без эмоций футбол – это как ночные танцы на кладбище.

По поводу решения клуба. Считаю, что в профессиональном футболе решения должны приниматься не на эмоциях. Все СМИ прошу не беспокоить меня лишними вопросами. Мне не хочется давать комментарии по этому поводу, пока я не осмыслю все, что случилось и не раскладу все точки над "і" Все дальнейшие комментарии и договоренности о встречах прошу проводить через моего агента.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Ранее 18-летний уроженец Львова выкладывал в Инстаграме фотографии с российским флагом. Также он выложил фото с "усами надежды" и российским триколором, имея в виду главного тренера россиян Станислава Черчесова.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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