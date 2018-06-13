Оргкомитет ЧМ-2018 не получал сигналов о плохом поведении болельщиков

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сказал, что организаторы чемпионата мира-2018 не получали сообщений о плохом поведении болельщиков. По его словам, мелкие сложности удается решать на местном уровне.

– Все проходит пока так, как мы планировали, никаких сигналов о плохом поведении болельщиков не получали, – цитирует ТАСС Дворковича. – Шероховатости при организации возникают, но они настолько мелкие, что даже не требуют обсуждения на уровне руководства.

Наш мониторинг не выявляет серьезных проблем. Есть мелкие, но они решаются на местном уровне. Я вижу, как гуляют болельщики в Москве, мне звонили из регионов – все в порядке, все ходят улыбаются.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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