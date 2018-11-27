Обворожительный взгляд посла ЧМ-2018 Виктории Лопыервой

Посол чемпионата мира-2018 и телеведущая Виктория Лопырева на своей странице в Твиттере опубликовала новую фотографию. Россиянка порассуждала на тему совершенства в людях.
"Совершенство обнаруживается при принятии ваших несовершенств", - написала Лопырева.
Perfection is found in accepting your imperfections 🧝🏼♀️V #simplebuttrue pic.twitter.com/8hmY11YI09– Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 26 ноября 2018 г.
Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.
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