Обворожительный взгляд посла ЧМ-2018 Виктории Лопыервой

Посол чемпионата мира-2018​ и телеведущая Виктория Лопырева на своей странице в Твиттере опубликовала новую фотографию. Россиянка порассуждала на тему совершенства в людях.

"Совершенство обнаруживается при принятии ваших несовершенств", - написала Лопырева.

Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.