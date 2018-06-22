Нигерийский болельщик был госпитализирован со стадиона во время матча с Исландией

Болельщика сборной Нигерии доставили в больницу с "Волгоград Арены", где прошел матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира с командой Исландии.

- Болельщику сборной Нигерии во время матча стало плохо. Его доставили в больницу №25, где в настоящее время оказывают всю необходимую помощь, - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Ранее сообщалось, что еще один гражданин Нигерии был госпитализирован сегодня утром в больницу Волгограда с железнодорожного вокзала после того, как он почувствовал недомогание. У мужчины был повышен сахар в крови.

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