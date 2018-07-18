Незнакомец украл у французского болельщика дорогие часы, обняв его во время финала ЧМ-2018

На стадионе "Лужники" в Москве во время финального матча ЧМ-2018 Франция - Хорватия (4:2) неизвестный украл часы у французского болельщика.

Как сообщает "Интерфакс", болельщик рассказал, что во время финального матча после одного из голов, который забили французские футболисты, к нему подошел незнакомый мужчина и обнял его, крепко обхватив руки.

Позднее потерпевший обнаружил пропажу часов марки Hublot с руки. Он заявил в полицию. Материальный ущерб составил 12 тысяч евро, или почти 900 тысяч рублей.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.