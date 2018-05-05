11:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На Украине сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью

5

Директор Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания отметил, что трансляция чемпионата мира 2018 года для общественного телевидения – это смерть. По его словам, НОТУ пытается продать пакет трансляций другому телеканалу, однако пока это не получается. Ранее Аласания заявил, что НОТУ не станет транслировать ЧМ-2018.

– Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ – это смерть, – цитирует Sportarena Аласанию. – Каковы шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то 70 процентов. Сейчас речь идёт о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов… Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим выйти в ноль, ведь государство потратило на это немалые деньги. При этом мы еще сами остаемся должны Европейскому вещательному союзу, а он – ФИФА, и это все очень сложная история.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/wc2018/peregovory-o-translyatsiyah-chm-2018-prodolzhayutsya/

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

ythe

труп говорит о смерти? интересно...

12:52

тать-лузер ))

зло мамцi вуха вiдморозити ))

12:34

aliens01

Что за маразм??? Показ Месси, Кристинки, Салаха и т.д. сравнить со смертью... В зеркало пусть тогда посмотрит и увидит это.

12:27

баламошка

Украину уже приняли в Евросоюз?

12:26

Serenky25

Ну морду поросенка вашего транслируйте. Она никогда не надоест.

12:08

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!