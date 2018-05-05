На Украине сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью

Директор Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания отметил, что трансляция чемпионата мира 2018 года для общественного телевидения – это смерть. По его словам, НОТУ пытается продать пакет трансляций другому телеканалу, однако пока это не получается. Ранее Аласания заявил, что НОТУ не станет транслировать ЧМ-2018.

– Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ – это смерть, – цитирует Sportarena Аласанию. – Каковы шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то 70 процентов. Сейчас речь идёт о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов… Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим выйти в ноль, ведь государство потратило на это немалые деньги. При этом мы еще сами остаемся должны Европейскому вещательному союзу, а он – ФИФА, и это все очень сложная история.