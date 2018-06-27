Младен Крстаич: "Не удивлюсь, если Бразилия возьмет в России свой шестой мировой титул"

На пресс-конференции после матча 3-го тура группы Е Сербия - Бразилия (0:2) главный тренер балканцев Младен Крстаич оценил шансы пентакампеонов взять шестой титул.

- Хотел бы поблагодарить бразильцев за отличный футбол, а всех своих футболистов за желание и борьбу, - сказал Крстаич. - После того, как Бразилия открыла счет, мы попытались оказать давление, но упустили свои шансы.

- Как вы оцените шансы Бразилии на победу на ЧМ-2018?

- Как высокие. Но не стоит забывать об Испании, Франции, других топ-сборных. Но, повторю, успех бразильцев меня не удивит. (Вячеслав КОРОТКИН)

Сборная Бразилии заняла первое место в своей группе, в ее активе 7 очков. В 1/8 финала чемпионата мира она встретится с Мексикой (2 июля, Самара).

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