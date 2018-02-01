09:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Минюст США приступил к расследованию коррупции в ФИФА, МОК и ИААФ

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Министерство юстиции США приступило к масштабному расследованию коррупции в мировом спорте, сообщает New York Times. По информации источника, рассмотрению, среди прочих, будет подвергнута деятельность ФИФА, МОК, ИААФ и Национального олимпийского комитета США.

В издании утверждают, что Минюст в рамках расследования изучит возможное отмывание денег, рэкет и мошенничество, связанные с выборами хозяев двух чемпионатов мира по легкой атлетике - 2019 и 2021 года (турниры получили Доха и Юджин). Также процесс затронет обстоятельства получения Россией права на проведение Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира 2018 года.

Американское ведомство запросило документы, свидетельские показания, а также финансовую документацию - самые ранние из них датированы 2013 годом. После этой даты США получили право на проведение чемпионата мира-2021 в Юджине и Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что расследование Минюста США может пересекаться с разбирательством финансовой прокуратуры Франции, которая также изучает обстоятельства получения Дохой и Юджином мировых первенств по легкой атлетике. Американское расследование отличается тем, то оно охватывает больший объем информации - в том числе, о деятельности ФИФА.

Издание отмечает, что в НОК США отказались комментировать эту информацию, МОК не ответил на запрос, а ИААФ заявила, что Минюст США не связывался с ассоциацией.

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КОММЕНТАРИИ (30)
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pustot+

Виновных не найдут?

12:55

ЗЮК~

Вата негодует.

11:23

Патриот Сибири

Serenky25, отговорки всё это. Так и скажи, что струхнул.

11:22

Serenky25

Патриот Сибири____ Не пустят в страну это раз. денег на поездку нет это два. Да и тут нужно либо их смыть с лица земли (силами природы, господу богу запрос направлен) либо точечный ракетно-ядерный удар.

11:19

sukhoy63

лиса решила разобраться с делами в курятнике.

11:03

Патриот Сибири

sawrtre, ну у нас тут такой майдан в Сибири недавно был. Вроде всего неделю стоял, а народ сильно устал. С Арктики воздух надуло...

10:57

Патриот Сибири

sawrtre, фу, экран протри.

10:49

sawrtre

Патриот Сибири Ненавистники США читают только заголовки? "Отмечается, что расследование Минюста США может пересекаться с разбирательством финансовой прокуратуры Франции". Очевидно, что любая страна, на территории которой зарегистрированы данные юрлица, может проводить проверки в отношении этих юрлиц. То есть ВНЕЗАПНО всеми обиженная Россиюшка тоже может проводить расследования. Только не хочет. Почему? Это уже другой вопрос./////////// СЛЫШ,ТЫ АМЕРИКАНСКИЙ ЛИЗАЛА,ЧТО МОГУТ РАССЛЕДОВАТЬ УБИЙЦЫ С МАНИЕМ ВЕЛИЧИЯ? ПРАВИЛЬНО ТУТ В КОММЕНТАХ ПОДМЕТИЛИ ДЕВИЗ СШП - У ВАС ЕСТЬ НЕФТЬ-ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ!!!!!!!! РОССИЯ ВЕЛИКАЯ СТРАНА.ПИНДОСНЯ ЕЁ БОИТСЯ И ВЕДЁТ ПРОВОКАЦИИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ.НИЧЕГО,СКОРО ПРИДЁТ ЧАС ВОЗМЕЗДИЯ.ГИТЛЕР И НАПОЛЕОН ПОДТВЕРДЯТ.

10:47

Zwolle

rusfed 2.0 международные организации типа фифа - это сборище разных мошенников из азий и африк. Только что скандал возник из-за того, что на главный пост АИБА назначили узбека, подозреваемого в связях с оргпреступностью.___________ Какая связь между АИБА и ФИФА? Много ли мошенников из Азии и Африке в НОК США?

10:38

Патриот Сибири

Serenky25, а сам уже не в состоянии постоять за страну? Покупаешь билет в США, вооружаешься чем получится и пошел делать своими руками то, к чему призываешь.

10:35

Патриот Сибири

Don, с какой идеологией? Со здравым смыслом? А давай лучше ты отправишься в КНДР?

10:32

Serenky25

«Хвасон-15» и аналоги...ваш выход.

10:28

Valdis_75

То есть хакеры всё таки правду выложили?

10:28

баламошка

serzheo Ща самая демократичная и свободная империя добра расскажет нам как Родину любить. Вы не знали? Тогда мы идем к Вам.//////////Сыроежка дело говорит) Девиз Империи Добра: " У вас есть нефть? Тогда мы идём к вам!")

10:25

serzheo

Ща самая демократичная и свободная империя добра расскажет нам как Родину любить. Вы не знали? Тогда мы идем к Вам.

10:23

rusfed 2.0

кузя23, международные организации типа фифа - это сборище разных мошенников из азий и африк. Только что скандал возник из-за того, что на главный пост АИБА назначили узбека, подозреваемого в связях с оргпреступностью.

10:18

кузя23

rusfed 2.0_Судя по этой заметке это не только наши скрепы.

10:15

rusfed 2.0

Ну а кто в России будет расследовать коррупцию? Чайка, что ль, иностранные активы детей которого едва вместились в полуторачасовой фильм ФБК? ))) Или СК РФ, у руководителей которого тот же ФБК нашел недвижимость и в Европе, и - незадекларированную - в Петербурге и Москве ))) Коррупция - одна из главных наших скреп

10:12

serzheo

Это к разговору "после олимпиады нам всё простят" ))) Это всё токмо начало и к нейтральной форме надо привыкать.

10:09

баламошка

Don Патриот Сибири, и что же ты с такой идеалогией не в штатах то живёшь, поборник справедливости?)))/////////////Ему некогда, он Сибирь от котайцев обороняет)

10:05

Don

Патриот Сибири, и что же ты с такой идеалогией не в штатах то живёшь, поборник справедливости?)))

10:02

баламошка

Одно слово - пиндосы.

09:54

баламошка

А они не хотят расследовать "обнаружение" химического оружия в Ираке, последующий ввод войск в эту страну, гибель гражданского населения и "никак не связанный" с этими событиями факт наличия в Ираке месторождений нефти?

09:54

titan2313

Если ЧМ не отменят, США пересажает всё ФИФА!!!

09:53

Ded vsegda odet

В доле?

09:51

Патриот Сибири

Ненавистники США читают только заголовки? "Отмечается, что расследование Минюста США может пересекаться с разбирательством финансовой прокуратуры Франции". Очевидно, что любая страна, на территории которой зарегистрированы данные юрлица, может проводить проверки в отношении этих юрлиц. То есть ВНЕЗАПНО всеми обиженная Россиюшка тоже может проводить расследования. Только не хочет. Почему? Это уже другой вопрос.

09:46

Ded vsegda odet

Пупок не надорвёт. Они прежде чем что то сделать , на шаг в перёд просчитывают последствия. А вот наши к сожалению живут одним днём.

09:44

ros

а что, минюст сшп - вышестоящая надзорная организация? собственно, о чем это я.

09:33

кузя23

Исключительная нация пупок не надорвет?

09:33

Lars Berger

Нда...)

09:23