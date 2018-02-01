Минюст США приступил к расследованию коррупции в ФИФА, МОК и ИААФ

Министерство юстиции США приступило к масштабному расследованию коррупции в мировом спорте, сообщает New York Times. По информации источника, рассмотрению, среди прочих, будет подвергнута деятельность ФИФА, МОК, ИААФ и Национального олимпийского комитета США.
В издании утверждают, что Минюст в рамках расследования изучит возможное отмывание денег, рэкет и мошенничество, связанные с выборами хозяев двух чемпионатов мира по легкой атлетике - 2019 и 2021 года (турниры получили Доха и Юджин). Также процесс затронет обстоятельства получения Россией права на проведение Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира 2018 года.
Американское ведомство запросило документы, свидетельские показания, а также финансовую документацию - самые ранние из них датированы 2013 годом. После этой даты США получили право на проведение чемпионата мира-2021 в Юджине и Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.
Отмечается, что расследование Минюста США может пересекаться с разбирательством финансовой прокуратуры Франции, которая также изучает обстоятельства получения Дохой и Юджином мировых первенств по легкой атлетике. Американское расследование отличается тем, то оно охватывает больший объем информации - в том числе, о деятельности ФИФА.
Издание отмечает, что в НОК США отказались комментировать эту информацию, МОК не ответил на запрос, а ИААФ заявила, что Минюст США не связывался с ассоциацией.
pustot+
Виновных не найдут?
12:55
ЗЮК~
Вата негодует.
11:23
Патриот Сибири
Serenky25, отговорки всё это. Так и скажи, что струхнул.
11:22
Serenky25
Патриот Сибири____ Не пустят в страну это раз. денег на поездку нет это два. Да и тут нужно либо их смыть с лица земли (силами природы, господу богу запрос направлен) либо точечный ракетно-ядерный удар.
11:19
sukhoy63
лиса решила разобраться с делами в курятнике.
11:03
Патриот Сибири
sawrtre, ну у нас тут такой майдан в Сибири недавно был. Вроде всего неделю стоял, а народ сильно устал. С Арктики воздух надуло...
10:57
Патриот Сибири
sawrtre, фу, экран протри.
10:49
sawrtre
Патриот Сибири Ненавистники США читают только заголовки? "Отмечается, что расследование Минюста США может пересекаться с разбирательством финансовой прокуратуры Франции". Очевидно, что любая страна, на территории которой зарегистрированы данные юрлица, может проводить проверки в отношении этих юрлиц. То есть ВНЕЗАПНО всеми обиженная Россиюшка тоже может проводить расследования. Только не хочет. Почему? Это уже другой вопрос./////////// СЛЫШ,ТЫ АМЕРИКАНСКИЙ ЛИЗАЛА,ЧТО МОГУТ РАССЛЕДОВАТЬ УБИЙЦЫ С МАНИЕМ ВЕЛИЧИЯ? ПРАВИЛЬНО ТУТ В КОММЕНТАХ ПОДМЕТИЛИ ДЕВИЗ СШП - У ВАС ЕСТЬ НЕФТЬ-ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ!!!!!!!! РОССИЯ ВЕЛИКАЯ СТРАНА.ПИНДОСНЯ ЕЁ БОИТСЯ И ВЕДЁТ ПРОВОКАЦИИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ.НИЧЕГО,СКОРО ПРИДЁТ ЧАС ВОЗМЕЗДИЯ.ГИТЛЕР И НАПОЛЕОН ПОДТВЕРДЯТ.
10:47
Zwolle
rusfed 2.0 международные организации типа фифа - это сборище разных мошенников из азий и африк. Только что скандал возник из-за того, что на главный пост АИБА назначили узбека, подозреваемого в связях с оргпреступностью.___________ Какая связь между АИБА и ФИФА? Много ли мошенников из Азии и Африке в НОК США?
10:38
Патриот Сибири
Serenky25, а сам уже не в состоянии постоять за страну? Покупаешь билет в США, вооружаешься чем получится и пошел делать своими руками то, к чему призываешь.
10:35
Патриот Сибири
Don, с какой идеологией? Со здравым смыслом? А давай лучше ты отправишься в КНДР?
10:32
Serenky25
«Хвасон-15» и аналоги...ваш выход.
10:28
Valdis_75
То есть хакеры всё таки правду выложили?
10:28
баламошка
serzheo Ща самая демократичная и свободная империя добра расскажет нам как Родину любить. Вы не знали? Тогда мы идем к Вам.//////////Сыроежка дело говорит) Девиз Империи Добра: " У вас есть нефть? Тогда мы идём к вам!")
10:25
serzheo
Ща самая демократичная и свободная империя добра расскажет нам как Родину любить. Вы не знали? Тогда мы идем к Вам.
10:23
rusfed 2.0
кузя23, международные организации типа фифа - это сборище разных мошенников из азий и африк. Только что скандал возник из-за того, что на главный пост АИБА назначили узбека, подозреваемого в связях с оргпреступностью.
10:18
кузя23
rusfed 2.0_Судя по этой заметке это не только наши скрепы.
10:15
rusfed 2.0
Ну а кто в России будет расследовать коррупцию? Чайка, что ль, иностранные активы детей которого едва вместились в полуторачасовой фильм ФБК? ))) Или СК РФ, у руководителей которого тот же ФБК нашел недвижимость и в Европе, и - незадекларированную - в Петербурге и Москве ))) Коррупция - одна из главных наших скреп
10:12
serzheo
Это к разговору "после олимпиады нам всё простят" ))) Это всё токмо начало и к нейтральной форме надо привыкать.
10:09
баламошка
Don Патриот Сибири, и что же ты с такой идеалогией не в штатах то живёшь, поборник справедливости?)))/////////////Ему некогда, он Сибирь от котайцев обороняет)
10:05
Don
Патриот Сибири, и что же ты с такой идеалогией не в штатах то живёшь, поборник справедливости?)))
10:02
баламошка
Одно слово - пиндосы.
09:54
баламошка
А они не хотят расследовать "обнаружение" химического оружия в Ираке, последующий ввод войск в эту страну, гибель гражданского населения и "никак не связанный" с этими событиями факт наличия в Ираке месторождений нефти?
09:54
titan2313
Если ЧМ не отменят, США пересажает всё ФИФА!!!
09:53
Ded vsegda odet
В доле?
09:51
Патриот Сибири
Ненавистники США читают только заголовки? "Отмечается, что расследование Минюста США может пересекаться с разбирательством финансовой прокуратуры Франции". Очевидно, что любая страна, на территории которой зарегистрированы данные юрлица, может проводить проверки в отношении этих юрлиц. То есть ВНЕЗАПНО всеми обиженная Россиюшка тоже может проводить расследования. Только не хочет. Почему? Это уже другой вопрос.
09:46
Ded vsegda odet
Пупок не надорвёт. Они прежде чем что то сделать , на шаг в перёд просчитывают последствия. А вот наши к сожалению живут одним днём.
09:44
ros
а что, минюст сшп - вышестоящая надзорная организация? собственно, о чем это я.
09:33
кузя23
Исключительная нация пупок не надорвет?
09:33
Lars Berger
Нда...)
09:23