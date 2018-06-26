Министр спорта Уругвая: "Победа над Россией принесла огромное удовольствие"

Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес поделился впечатлениями от матча чемпионата мира против команды России (3:0). По его словам, сборная Уругвая давно работает над своей игрой.

– Для Уругвая эта победа принесла огромное удовольствие, как и для всех нас, – цитирует Касереса RT. - Уругвай очень серьезно работает более 10 лет над игрой, которая может дать как положительные, так и отрицательные результаты. Потому что результаты матчей зависят от совершенно разных факторов. Но существуют рабочие процессы, стратегия. В конце концов, мы испытываем гордость.

Сборная Уругвая очень надежна, у нее есть различные варианты, есть возможности. Многие годы сборная работает над созданием компактности в игре. В связи с этим соперники постоянно придумывают, как усложнить игру команде Уругвая.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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