Милонов планирует наградить персональной пенсией кота-оракула Ахилла

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что кот-оракул Ахилл, занимавшийся предсказанием результатов матчей чемпионата мира-2018, заслуживает персональной пенсии. Политик планирует подать соответствующее коллективное ходатайство от депутатов на имя директора музея "Эрмитаж" Михаила Пиотровского.

- Думаю, что кот заслужил себе персональную пенсию от Государственного Эрмитажа в связи с выдающимися кошачьим заслугами, - цитирует Милонова РИА Новости. - Думаю, что, несмотря на то, что он скоро найдёт себе новую семью, "Эрмитаж" мог бы организовать ежемесячную выплату пенсии хвостатому оракулу в виде корма и наполнителя для лотка. Я попробую переговорить с коллегами и отправить коллективное ходатайство от депутатов на имя директора музея Михаила Пиотровского.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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