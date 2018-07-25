Мичел Сальгадо: "Результаты Черышева на ЧМ-2018 поднимут интерес к его персоне"

Бывший защитник "Реала" Мичел Сальгадо отметил, что полузащитник сборной России Денис Черышев громко заявил о себе на чемпионате мира-2018. По его словам, интерес к игрок после того, как он забил четыре мяча на турнире, возрастет. Сейчас россиянин выступает за "Вильярреал".

– Я отлично знаю Черышева с самого раннего возраста, – приводят "Известия" слова Сальгадо. – Он игрок очень высокой квалификации, и для меня его прорыв неудивителен. Черышев отлично воспользовался домашним чемпионатом мира и громко заявил о своем таланте. Денис забил несколько очень красивых голов. Уверен, результаты Черышева на ЧМ поднимут интерес к его персоне на европейской арене.