Мэр Краснодара: "Сборная Испании будет тренироваться на базе одной из лучших академий России"

Мэр Краснодара Евгений Первышов рад, что сборная Испании выбрала базу местного футбольного клуба для базирования во время чемпионата мира-2018. Напомним, что Краснодарском крае будут базироваться также сборные Польши и Бразилии (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике)

– К сожалению, Краснодар не принимает игры чемпионата, – цитирует ТАСС Первышова. – Но мы не остаемся в стороне. Хочу заметить, что команда сделала отличный выбор и будет тренироваться на базе одной из лучших академий футбола в нашей стране.

Краснодар болеет футболом. Это очень ярко доказал недавний матч юношеских команд "Краснодара" и "Реала". Полный стадион – больше 30 тысяч зрителей. А теперь к нам приедут мэтры, одна из сильнейших и любимых горожанами команд, принимать сборную Испании – это, конечно, большой подарок.