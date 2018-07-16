Медведев сообщил о начале новой эпохи для российского футбола

Председатель правительства России Дмитрий Медведев отметил, что чемпионат мира-2018 прошел на самом высоком уровне, а его проведение открыло новую эпоху для российского футбола. Также он поблагодарил футболистов, тренера сборной России Станислава Черчесова и всех, кто "работал на игру", за отличную работу.

– Для российского футбола, я это говорил во время общения с футболистами, чемпионат открыл новую эпоху, совершенно очевидно, – цитирует Медведева РБК. – Уверен, что абсолютное большинство увезли из России только хорошее впечатление.